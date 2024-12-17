نشوب حريق مهول داخل شقة بالشلف

نشب صبيحة اليوم الثلاثاء، حريق مهول داخل شقة بالمدينة الجديدة لحي بن سونة بلدية الشلف، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحريق شب داخل مسكن بالطابق الرابع لعمارة سكنية، بالمدينة الجديدة لحي بن سونة بلدية الشلف.

كما أشارت أن الحريق شب بالمطبخ و تم إخماده في الوقت المناسب و منعه من الانتشار إلى باقي الغرف. مع تسجيل خسائر مادية واسوداد جدران وسقف المطبخ.

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