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نشوب حريق مهول في شقة وسط العاصمة
نشب صبيحة اليوم الإثنين حريق مهول في شقة بشارع خليفة بوخالفة وسط العاصمة.
وسارعت مصالح الحماية المدنية لإخماد ألسنة النيران لتفادي إمتدادها للشقق المجاورة.
#حريق الان حريق على مستوى خليفة بوخالفة الجزائر العاصمة ان شاء لله سلامات
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Info Trafic Algérie – ITA sur Lundi 21 octobre 2019
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=715341
نشب صبيحة اليوم الإثنين حريق مهول في شقة بشارع خليفة بوخالفة وسط العاصمة.
وسارعت مصالح الحماية المدنية لإخماد ألسنة النيران لتفادي إمتدادها للشقق المجاورة.
https://www.facebook.com/traficalg/videos/492167564844093/
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