نشوب حريق مهول في شقة وسط العاصمة

أخبار الجزائر
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نشوب حريق مهول في شقة وسط العاصمة
بقلم النهار أونلاين

نشب صبيحة اليوم الإثنين حريق مهول في شقة بشارع خليفة بوخالفة وسط العاصمة.

وسارعت مصالح الحماية المدنية لإخماد ألسنة النيران لتفادي إمتدادها للشقق المجاورة.

#حريق الان حريق على مستوى خليفة بوخالفة الجزائر العاصمة ان شاء لله سلامات

Publiée par Info Trafic Algérie – ITA sur Lundi 21 octobre 2019


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