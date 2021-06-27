نشوب حريق مهول في ميناء الجزائر

شبّ، اليوم الأحد، حريق مهول، في مدخل ميناء الجزائر، بالقسم الذي تسيره شركة موانئ دبي، ببلدية محمد بلوزداد في العاصمة. وتظهر مقاطع الفيديو المتداولة على الفايسبوك، حجم الدخان الكثيف الذي خلفته ألسنة النيران، التي اندلعت إثر اشتعال بقعة زيت.

وأوضح المكلف بالإعلام بالحماية المدنية، الملازم أول خالد بن خلف الله، أن الحريق نشب بحدود الساعة 12 سا و40 دقيقة. وهذا على إثر اشتعال بقعة زيت على امتداد 4 متر مربع، أدت إلى تصاعد دخان كثيف جلب انتباه سكان العاصمة.

وأضاف ذات المصدر أنه تم على إثر ذلك تدخل عناصر الحماية المدنية لإخماد الحريق الذي لم يسجل أي خسائر. مشيرا إلى أنه فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

رابط الفيديو: https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos/557975438698772