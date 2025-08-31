نشوب 13 حريقا خلال يوم واحد

أعلنت الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال يوم واحد حتى الساعة الثامنة صباحا. حيث سجلت 13 حريقا.

ومن 13 حريقا، لا تزال عملية الإخماد متواصلة في 3 مناطق . في حين تم إخماد نهائيا 10 حرائق.

ولاية البليدة

لا يزال الحريق تحت السيطرة عملية التقليب و التبريد مع معالجة بعض النقاط متواصلة حقو فرعون بلدية الشريعة دائرة أولاد يعيش.

ولاية تيبازة

حريق غابة بالمكان المسمى غابة سيدي أمحمد أڤلوش بلدية مسلمون

عملية الإخماد متواصلة

ولاية بجاية

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى أسيال بلدية أيت إسماعيل.

كما تم إخماد نهائيًا لـ4 حرائق أدغال وأحراش بالمكان المسمى دار ناصر بلدية بجاية. وأقنطاس بلدية فرعون، والمروج بلدية فرعون، وأخروب بلدية تيزي نبربر.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى العين الحامضة بلدية تيزي نبشار

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مراقو بلدية تيزي غنيف

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية تلمسان

كما تم إخماد نهائيًا حريق غابة بالمكان المسمى دار مراسن بلدية الغزوات.

ولاية الطارف

حريق غابة بالمكان المسمى عين المحارم دار عائشة بلدية العيون

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية وهران

كما تم إخماد نهائيًا حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بالقرب من فوضوي لبلدية المرسى الكبير.

ولاية المدية

حريق غابة بالمكان المسمى غابة بوتن بلدية بن شكاو

تم إخماد الحريق نهائيًا.