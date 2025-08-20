نشوب 18 حريقا عبر مختلف ولايات الوطن

أعلنت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، إلى غاية 8 صباحا.

وسجلت الحماية المدنية نشوب 18 حريقا في أدغال وغابات العديد من ولايات الوطن. حيث تم اخماد 10 حرائق نهائيا، وفيما لاتزال عمليات إخماد 4 حرائق متواصلة، و4 أخرى تتواجد تحت الحراسة.

ففي ولاية بجاية فتم تسجيل 7 حريقا في مختلف الغابات والأدغال.

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى اوريسن - بلدية تيزي نبربر. وبوعمارة – بلدية تيزي نبربر.

كما تم إخماد الحريق، غير أن عملية الحراسة متواصلة بغابة بالمكان المسمى تابلاكت – بلدية تاوريرت إغيل. و تاوريرت إغيل – بلدية تاوريرت إغيل.

في حين، تم إخماد الحريق نهائيًا بالمكان المسمى تديرقونت – بلدية تاسكريوت. وتيوريرين – بلدية أوزلاقن، وآيت بوجيط – بلدية درقينة.

ولاية تيزي وزو

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أغيل بوجيمة – بلدية ﺑﻮﺟﻴﻤﺔ

كما تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت عقاذ – بلدية أيت بومهدي (واسيّف)

عملية الإخماد متواصلة…

ولايــــــــــــــــــــــة بومرداس

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شندر – بلدية برج منايل

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوكرْدان – بلدية قدارة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم تسجيل حريق بأدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية التواشنة – بلدية بودواو

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية جيجل

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى العمْرية – بلدية وجانة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم تسجيل حريق في ولايـة سوق اهراس بغابة بالمكان المسمى الحجاجية – بلدية مشروحة

تم إخماد الحريق، عملية الحراسة متواصلة…

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة مفراص – بلدية عين الزانة

عملية الإخماد متواصلة…

ولايــــــــــــــــــــــة تلمسان

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى وادي تيانت – بلدية تيانت (الغزوات)

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما تم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى الشلالات – بلدية تلمسان

في حين، تم إخماد الحريق، عملية الحراسة متواصلة…

ولايــة الجزائر

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جنان حسان – بلدية وادي قريش

تم إخماد الحريق نهائيًا.