نشوب 18 حريقا عبر مختلف ولايات الوطن
أعلنت الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، إلى غاية 8 صباحا.
وسجلت الحماية المدنية نشوب 18 حريقا في أدغال وغابات العديد من ولايات الوطن. حيث تم اخماد 10 حرائق نهائيا، وفيما لاتزال عمليات إخماد 4 حرائق متواصلة، و4 أخرى تتواجد تحت الحراسة.
ففي ولاية بجاية فتم تسجيل 7 حريقا في مختلف الغابات والأدغال.
في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة بأدغال وأحراش بالمكان المسمى اوريسن - بلدية تيزي نبربر. وبوعمارة – بلدية تيزي نبربر.
كما تم إخماد الحريق، غير أن عملية الحراسة متواصلة بغابة بالمكان المسمى تابلاكت – بلدية تاوريرت إغيل. و تاوريرت إغيل – بلدية تاوريرت إغيل.
في حين، تم إخماد الحريق نهائيًا بالمكان المسمى تديرقونت – بلدية تاسكريوت. وتيوريرين – بلدية أوزلاقن، وآيت بوجيط – بلدية درقينة.
ولاية تيزي وزو
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أغيل بوجيمة – بلدية ﺑﻮﺟﻴﻤﺔ
كما تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أيت عقاذ – بلدية أيت بومهدي (واسيّف)
عملية الإخماد متواصلة…
ولايــــــــــــــــــــــة بومرداس
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى شندر – بلدية برج منايل
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوكرْدان – بلدية قدارة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
كما تم تسجيل حريق بأدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية التواشنة – بلدية بودواو
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية جيجل
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى العمْرية – بلدية وجانة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
كما تم تسجيل حريق في ولايـة سوق اهراس بغابة بالمكان المسمى الحجاجية – بلدية مشروحة
تم إخماد الحريق، عملية الحراسة متواصلة…
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة مفراص – بلدية عين الزانة
عملية الإخماد متواصلة…
ولايــــــــــــــــــــــة تلمسان
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى وادي تيانت – بلدية تيانت (الغزوات)
تم إخماد الحريق نهائيًا.
كما تم تسجيل حريق غابة بالمكان المسمى الشلالات – بلدية تلمسان
في حين، تم إخماد الحريق، عملية الحراسة متواصلة…
ولايــة الجزائر
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جنان حسان – بلدية وادي قريش
تم إخماد الحريق نهائيًا.