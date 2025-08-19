نشوب 22 حريقا في غابات وأدغال 8 ولايات !
أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن نشوب 22 حريقا في مختلف غابات وأدغال 8 ولايات من الوطن.
وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن عمليات الإخماد جارية في 3 أماكن. فيما تم إخماد تحت الحراسة في منطقتين. في حين تم اطفاء 17 حريقا نهائيا.
*ولاية بجاية
كما تتواصل عملية الاخماد بدعم بري + جوي في غابة بالمكان المسمى تابلاكت - بلدية تاوريرت إغيل. وغابة بالمكان المسمى تاوريرت إغيل – بلدية أدكار.
في حين، تم إخماد حريق نهائيا في أدغال وأحراش بالمكان المسمى اغبان – بلدية أوزلاقن. و أدغال وأحراش بالمكان المسمى اغيل حسين – بلدية سوق لإثنين. و آيت عنان – بلدية درقينة
*ولاية تيبازة
كما لا تزال عملية الاخماد متواصلة في غابة بالمكان المسمى برج الغولة – بلدية شرشال.
في حين، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حي تكتاكة – بلدية الحطاطبة (القليعة) نهائيا.
*ولاية تيزي وزو
كما تم إطفاء حريقي غابة بالمكان المسمى قرية أقرو – بلدية أيت خليلي، و قرية لي شيريفي – بلدية أيت يحي موسى نهائيًا.
فيما لا تزال العملية متواصلة في غابة بالمكان المسمى قرية إكوسى – بلدية بوزغن.
كما تم إخماد حريقي غابة بالمكان المسمى قرية أيت إسعاد – بلدية إيفيغا (عزازقة)، و قرية إقر نصار – بلدية أفليسن (تيقزيرت) نهائيًا.
*ولاية جيجل
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد علي – جبل الكوف – بلدية زيامة منصورية
عملية الحراسة متواصلة
حريق غابة بالمكان المسمى الأربعاء – بلدية الشُقفة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
*ولاية سطيف
كما تم إخماد الحريق نهائيًا في غابة بالمكان المسمى واد سوكة – بلدية حربيل
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أم لعلو – بلدية بوقاعة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الروابط – بلدية بابور
تم إخماد الحريق نهائيًا.
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الحمامة – بلدية عين الروى
تم إخماد الحريق نهائيًا.
*ولاية البويرة
حريق غابة بالمكان المسمى قرية قرقور – بلدية الأخضرية
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية سيدي بلعباس
حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى دوار أولاد فارس – بلدية عين البرد
تم إخماد الحريق نهائيًا.
*ولاية عنابة
حريق غابة بالمكان المسمى منطقة بوحديد – بلدية عنابة
تم إخماد الحريق نهائيًا.