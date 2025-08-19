نشوب 22 حريقا في غابات وأدغال 8 ولايات !

أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن نشوب 22 حريقا في مختلف غابات وأدغال 8 ولايات من الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن عمليات الإخماد جارية في 3 أماكن. فيما تم إخماد تحت الحراسة في منطقتين. في حين تم اطفاء 17 حريقا نهائيا.

*ولاية بجاية

كما تتواصل عملية الاخماد بدعم بري + جوي في غابة بالمكان المسمى تابلاكت - بلدية تاوريرت إغيل. وغابة بالمكان المسمى تاوريرت إغيل – بلدية أدكار.

في حين، تم إخماد حريق نهائيا في أدغال وأحراش بالمكان المسمى اغبان – بلدية أوزلاقن. و أدغال وأحراش بالمكان المسمى اغيل حسين – بلدية سوق لإثنين. و آيت عنان – بلدية درقينة

*ولاية تيبازة

كما لا تزال عملية الاخماد متواصلة في غابة بالمكان المسمى برج الغولة – بلدية شرشال.

في حين، تم إخماد حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حي تكتاكة – بلدية الحطاطبة (القليعة) نهائيا.

*ولاية تيزي وزو

كما تم إطفاء حريقي غابة بالمكان المسمى قرية أقرو – بلدية أيت خليلي، و قرية لي شيريفي – بلدية أيت يحي موسى نهائيًا.

فيما لا تزال العملية متواصلة في غابة بالمكان المسمى قرية إكوسى – بلدية بوزغن.

كما تم إخماد حريقي غابة بالمكان المسمى قرية أيت إسعاد – بلدية إيفيغا (عزازقة)، و قرية إقر نصار – بلدية أفليسن (تيقزيرت) نهائيًا.

*ولاية جيجل

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أولاد علي – جبل الكوف – بلدية زيامة منصورية

عملية الحراسة متواصلة

حريق غابة بالمكان المسمى الأربعاء – بلدية الشُقفة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

*ولاية سطيف

كما تم إخماد الحريق نهائيًا في غابة بالمكان المسمى واد سوكة – بلدية حربيل

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى أم لعلو – بلدية بوقاعة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الروابط – بلدية بابور

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الحمامة – بلدية عين الروى

تم إخماد الحريق نهائيًا.

*ولاية البويرة

حريق غابة بالمكان المسمى قرية قرقور – بلدية الأخضرية

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سيدي بلعباس

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى دوار أولاد فارس – بلدية عين البرد

تم إخماد الحريق نهائيًا.

*ولاية عنابة

حريق غابة بالمكان المسمى منطقة بوحديد – بلدية عنابة

تم إخماد الحريق نهائيًا.