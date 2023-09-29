نشوب 4 حرائق غابات عبر 3 ولايات
بقلم م. فيصل
نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الجمعة الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 19سا30د.
وحسب بيان المديرية عبر حسابها على الفيسبوك نشبت 4 حرائق غابات اليوم وذلك إلى غاية الساعة السابعة ونصف مساءً.
وفقا لذات المديرية فقد إندلع حريق بكل من:
ولاية جيجل: حريق غابة بلدية مشتى الزغاردة اخمد.
ولاية البويرة: حريق غابة قرية الزاوية بلدية المقراني عملية الاخماد متواصلة. بالإضافة إلى حريق غابة المكان المسمى ميمونة بلدية الحيزر اخمد.
ولاية سكيكدة: حريق غابة المكان المسمى تازوش بلدية زيد أخمد.
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