نشوب 4 حرائق غابات عبر 3 ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الجمعة الحالة العامة لحرائق الغابات على الساعة 19سا30د.

وحسب بيان المديرية عبر حسابها على الفيسبوك نشبت 4 حرائق غابات اليوم وذلك إلى غاية الساعة السابعة ونصف مساءً.

وفقا لذات المديرية فقد إندلع حريق بكل من:

ولاية جيجل: حريق غابة بلدية مشتى الزغاردة اخمد.

ولاية البويرة: حريق غابة قرية الزاوية بلدية المقراني عملية الاخماد متواصلة. بالإضافة إلى حريق غابة المكان المسمى ميمونة بلدية الحيزر اخمد.

ولاية سكيكدة: حريق غابة المكان المسمى تازوش بلدية زيد أخمد.