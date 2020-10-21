نشوب 4 حرائق في غابات تيبازة اليوم

تدخلت مصالح الحماية المدنية في تيبازة، اليوم الأربعاء، من أجل إخماد 4 حرائق غابات.

وحسب بيان لخلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية في تيبازة، تمثل الحريق الأول، في حريق غابة واد حربيل الداموس، حيث تدخلت وحدة الحماية المدنية الداموس.

ونشب الحريق الثاني، في غابة بولحروز بشرشال، حيث تدخلت وحدة شرشال.

أما الحريق الثالث، فقد نشب في غابة سيدي موسى ببلدية سيدي عمر، حيث تدخلت وحدة القطاع تيبازة مدعمة بالوحدة الرئيسية.

ونشب الحريق الرابع، في غابة تيزي حجرات ببلدية اغبال، حيث تدخلت وحدة قوراية مدعمة بوحدة مسلمون وحجرة النص وحجوط وشرشال.

وأشار البيان، إلى إن عمليات التدخل لا تزال جارية في كل الحرائق.

وأضاف البيان، إن مصالح الحماية المدنية، قامت بإخماد حرائق الغابات بكل من دوار بني بختي ببلدية اغبال في دائرة قوراية، أين قدرت الخسائر بـ3 هكتار صنوبر حلبي وأدغال.

وتم إخماد الحريق الثاني الذي نشب في غابة زايدة محمد ببورقيقة، في دائرة احمر العين وقدرت الخسائر بـ5 هكتار صنوبر حلبي وأدغال.

أما بالنشبة للحريق الثالث الذي تم إخماده، فيتعلق الأمر بحريق الغابة بمحاذاة حي الحامدية في الداموس، وقدرت الخسائر بـ0.5 أدغال وأشجار الكاليتوس.