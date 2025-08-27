نشوب 41 حريقا خلال 24 ساعة !

اعلنت الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي خلال 24 ساعة الآخيرة حتى الساعة السابعة صباحا.

واندلع 41 حريقا، فيما تم اخماد 32 حريقا نهائيا، ولا تزال العملية جارية في 7 مناطق. في حيت تم وضع منطقتين تحت الحراسة.

ولاية بجاية

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى تزرويرت - بلدية سوق الإثنين

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى جبل ناصح – بلدية تيشي

عملية الإخماد متواصلة.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى حليل – بلدية وادي غير

تم إخماد الحريق نهائيًا.

كما لا تزال عملية الإخماد متواصلة بحريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى زندوت – بلدية سوق الإثنين. وأنار عاصم – بلدية سوق الإثنين

في حين، تم إخماد نهائيا حرائق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوعيسي – بلدية تاسكريوت. وشيبة – بلدية سوق الإثنين، تالة خالد – بلدية أوقاس، إغيل البرج – بلدية بجاية. أيت عنان – بلدية درقينة، تيمعريست – بلدية تيزي نبربر، إخرازن – بلدية بوخليفة.

ولاية البليدة

كما تم إخماد الحريق نهائيًا في غابة بالمكان المسمى المقام – بلدية الأربعاء.

في حين، لا تزال عملية الإخماد متواصلة في حريق غابة بالمكان المسمى حي حقو فرعون – بلدية أولاد يعيش.

ولاية تيزي وزو

كما لا تزال عمليات الاخماد متواصلة في غابات قرية أشكرن – بلدية ذراع الميزان. قرية اصناجن – بلدية أفليسن. قرية أيت علي أو محند – بلدية إيلولة أمالو

في حين، تم إخماد الحريق نهائيًا بأدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية ساحل – بلدية أفليسن. قرية عدني – بلدية أرجن، الطريق الوطني 12 قرب المذبح – بلدية ذراع بن خدة، قرية مزقن – بلدية إيلولة أمالو، لي بوزوران – بلدية ذراع بن خدة.

ولاية جيجل

كما تم إخماد الحرائق نهائيًا بغابة بالمكان المسمى أمرزوي – مشتة قريبة – بلدية برج الطهر. الولجة – بلدية زيامة منصورية، المحارقة – بلدية بورّاوي بلهادف، الولجة – بلدية سيدي معروف.

ولاية سطيف

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة لعواصنة – بلدية جميلة

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية سكيكدة

حريق غابة بالمكان المسمى مزرعة جفال ابراهيم 02 – بلدية رمضان جمال

تم إخماد الحريق نهائيًا.

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى منطقة اجادن – بلدية قنواع

عملية الحراسة متواصلة.

ولاية قالمة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى قرية عين تحامنين – بلدية بوشقوف

تم إخماد الحريق نهائيًا.

ولاية قسنطينة

حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى مشتة الدغرة – بلدية زيغود يوسف

عملية الحراسة متواصلة.

ولايـة تيبازة

كما تم إخماد الحريق نهائيًا بأدغال وأحراش بالمكان المسمى واد مقطع خيرة – بلدية القليعة.