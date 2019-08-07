نشوب 9 حرائق في عدد من غابات بلديات الطارف

أخبار الجزائر
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نشوب 9 حرائق في عدد من غابات بلديات الطارف
بقلم محمد بن كموخ

نشبت اليوم الأربعاء، 9 حرائق، بعدد من غابات بلديات ولاية الطارف.

ولاتزال عملية الإخماد متواصلة، بأم السكك والمرادية، ببلدية الزيتونة الحدودية، ومشتة الشويشة ببلدية بني صالح الحدودية، و قرية المطروحة.

واندلعت الحرائق أيضا بحي قرقور بمدينة الطارف مركز، ومشتة مجاز النساء ببلدية عين العسل الحدودية، ومشتة الضاوية ببلدية البسباس، و مشتة اولاد بوعيشة، ومشتة اولاد غياث ببلدية بوثلجة.

و قد سخرت الحماية المدنية لإخمادها  16 شاحنة اطفاء، و 50 عونا، بانتظار حصيلة الخسائر المادية.

و لحد الان لم تسجل أي إصابات بشرية، حسب ما صرح به للنهار، المكلف بالاعلام لدى الحماية المدنية بالطارف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=685948

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