نشوى مصطفى تعلن اصابتها بفيروس كورونا

فن وثقافة
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نشوى مصطفى تعلن اصابتها بفيروس كورونا
بقلم زهيدة ث

أعلنت الفنانة الكوميدية المحبوبة نشوى مصطفى، اصابتها بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها على موقع فايسبوك.

ودعت نشوى كل الذين التقت بهم في المدة الأخيرة، إن يسارعوا لإجراء التحاليل لأن المرض خطير.

وكتبت نشوى: “ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا”.

وأضافت الفنانة: “أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خللوا بالكم الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب ربنا يحافظ عليكم يا رب، ادعولي”.


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