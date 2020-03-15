نصائح إليسا للحد من وباء كورونا

قدمت النجمة اللبنانية إليسا، نصاح لمتابعيها، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدمت إليسا أغنيتها “كرهني”، في تعليمات الوقاية من فيروس كورونا، مبدلة كلماتها.

ونشرت الفنانة صورة لوجهها وهي ترتدي كمامة، ومكتوب من تحته كلمات من أغنيتها “كرهني”: “ما بدي تقرّب ليّ وتسلم عادي عليّ”.

واستنكرت إليسا من قبل، ضعف إمكانيات لبنان فى مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، فى ظل إنتشار المرض بين المواطنين اللبنانيين بشكل كبير.

وقالت إليسا، فى تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “عدد الإصابات بلبنان مقارنة بعدد سكانو كتير كبير ونحنا مش مؤهلين متل باقي الدول! عملو معروف التزمو بالبقاء بالبيت وما تضهرو لأنو القصة عم تكبر ومنا لعبة أبدا.. في صحتكن وصحة الناس كمان!”.