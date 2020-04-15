نصائح خبراء الصحة لتعزيز جهاز المناعة ومحاربة كورونا

قدم الدكتور أدريان هايني، الخبير الطبي في العيادة الصحية “Clinique La Prairie” السويسرية المشهورة عالمياً، نصائح مهمة للمساعدة على محاربة الفيروسات.

ونقل موقع “نواعم”، عن الخبير الطبي، نصائح موجهة لمختلف الفئات العمرية، لمواجهة الفيروسات والبكتيريا بطرق طبيعية، وأهمها فيروس كورونا والذي يعرف إنتشارا عالميا.

ومن بين هذه النصائح، الحصول على قسط كافٍ من النوم، لإراحة الجسم والعقل والحفاظ على وظائف جهاز المناعة.

وشرب كمية كافية من السوائل، للمحافظة على رطوبة الجسم، سواء من خلال شرب المياه أو المشروبات المعدّة في المنزل.

وشرب العصائر الطازجة أو الشاي الأخضر، إذ تحتوي على مضادات أكسدة محددة تقوم مقام مضاد الالتهابات.

اختيار الفواكه والخضار الطازجة الموسمية، كونها تحتوي على نسب عالية من الفيتامين C الذي يُعدّ عاملاً أساسياً في تعزيز وظائف الخلايا المناعية، ويُنصح بتناول البرتقال والجزر والكيوي والفراولة.

ومن جهة أخرى، يغذي الحساء المُعدّ من الخضار الطازجة بالمياه، الجسم ويساعده على التخلّص من السموم.

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي متوازن، غني بالبروتينات والكربوهيدرات.

وتحفّز البروتينات على زيادة الكتلة العضلية الهزيلة، وتساعد في إنتاج كريات الدم البيضاء والإنزيمات التي تحارب الميكروبات والعدوى.

تناول مأكولاتٍ غنية بالأوميغا-3 مثل الأسماك، فهي تُعد مضادة للالتهابات.

تجنّب تناول الأطعمة الغنية بالملح والتوابل مثل الأطعمة المعلّبة والصلصات الجاهزة، والوجبات الجاهزة للأكل.

هذا وتُعدّ التغذية الدرع الواقي الرئيسي في المعكة ضدّ العدوى، وهنالك العديد من الفيتامينات التي تساعد الجهاز المناعي على تجنب النشاط الفيروسي ومعالجته والتخلص منه.

يُعتبر الفيتامين E والبيتا كاروتين أساسيين فهما مضادان للأكسدة، إلى جانب فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة.

ومن بين الأغذية الغنية بالفيتامينات، الجزر والبطاطا الحلوة والفلفل والفراولة واللوز والأفوكادو وسمك السلمون، والمحار والتونا وصدر الدجاج الخالي من الدهون ولحم البقر.

كما يحافظ الفيتامين D على توازن الجهاز المناعي خلال موسم الشتاء والإنفلونزا، وقد ارتبطت مستويات الفيتامين D المنخفضة بتفاقم أمراض المناعة الذاتية.

هذا وتُعد المحافظة على اللياقة البدنية، عاملاً حيوياً في تعزيز المناعة.

وتُعدّ ممارسة التمارين الرياضية إحدى أفضل الوسائل للحفاظ على الصحة، كما لها فوائد عدة تشمل الحدّ من الالتهاب وتعزيز تنظيم المناعة، فضلاً عن الحدّ من مخاطر الإصابة بالأمراض.

ويوصى بارتداء القفازات عندما يتم الاعتناء بشخصٍ مصاب، أو عند حمل أغراض ربما تكون ملوثة، وتجنّب لمس وجهك أو الهات أثناء وضع القفازات.