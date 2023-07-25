قدمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك نصائح علمية للسكان القريبين من مواقع الحرائق.

وقالت المنظمة في منشور عبر حسابها الرسمي على فايسبوك، أنه يجب استعمال قناع n 95 اوffp2 إذا توفر، بالإضافة إلى جمع أفراد العائلة في مكان واحد للهروب نحو موقع واحد، ويستحسن حمل حقيبة الإسعافات إن وجدت

وحذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من السير عكس اتجاه الريح والإكثار من شرب الماء.

كما نصحت المنظمة بالبقاء في المناطق الصخرية أو المواقع التي لا توجد بها غطاءات نباتية كونها ملاذا آمنا يمكن اللجوء إليه.

وفي حال حاصرتك النيران داخل المنزل، فقد نصحت المنظمة بالبحث عن حوض مائي واحتم داخله

ودعت الهيئة ذاتها إلى عدم استعمال قماش مبلل حول الأنف، بل يستحسن استعمال قماشا جافا، وكذا تجنب الوقوف أمام أعمدة وتحت خيوط الكهرباء.

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