نصائح في سطور

*إلى يونس من عين الدفلى: لا تعتب على جاحد.

موقف زوجة أخيك التي حرمتكم من أبناء أخيكم بعد وفاته لم يظهر سوى غطرستها وسوء طبعها، كيف لا وعوض أن تجعل فلذات كبدها يتربون ويترعرعون في كنف أعمامهم حرمتهم منكم وحرمتكم منهم بمدعى أنكم ستحاولن الإستحواذ على مالهم وما تركه والدهم.

دع الأطفال يكبرون وسيبحثون يوما ما عنكم بعد أن يكتشفوا سوء طباع أمهم التي لا يمكنكم إلقاء اللوم عليها لأنها جاحدة وناكرة للعشرة.

*إلى سمية من مستغانم: لا تدفعي بزوجك لتركك.

أعاتبك أختاه أنك وعوض إحتواء زوجك في غربتك لأداء عمله وتأمين لقمة العيش لك ولإبنتك بت تحاسبينه على كل شاردة وواردة، لدرجة إتهمته فيها بالخيانة، هذا ما سيجعله يفكر يوما في العثور على من يحتويه فيغيرك ويبتعد عنك ويهجرك. مقاليد الأمور بين يديك، فتريثي قبل أن تحكمي على زوجك بما ليس فيه.