قدّمت منظمة حماية المستهلك، نصائح، لتفادي الجوع في رمضان والحفاظ على الطاقة طوال اليوم.

إختيار أطعمة مشبّعة في وجبة السحور

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان، الخبز الأسمر، الفواكه والخضروات، لأنها تهضم ببطء وتمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

وتناول البروتينات مثل البيض، الزبادي، الجبن، الفول، لأنها تحافظ على مستوى الطاقة وتحد من الجوع.

تجنب الأطعمة السكرية والمكررة لأنها تسبب ارتفاعًا سريعًا ثم انخفاضًا مفاجئًا في مستوى السكر في الدم، مما يزيد الشعور بالجوع.

شرب الماء بكميات كافية

الحرص على شرب 8 أكواب من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على ترطيب الجسم وتجنب العطش الذي قد يزيد الشعور بالجوع.

تجنب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين (مثل القهوة والشاي بكثرة)، لأنها تسبب الجفاف وتزيد الشعور بالجوع.

تقليل استهلاك الملح والتوابل الحارة

الأطعمة المالحة (مثل المخللات والمكسرات المملحة) والتوابل القوية تزيد الشعور بالعطش، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع أيضًا.

تناول وجبة متوازنة في الإفطار

إبدأ الإفطار بالتمر والماء ثم تناول وجبة متكاملة تحتوي على الكربوهيدرات الصحية (مثل الأرز البني أو البطاطا). البروتينات (مثل اللحوم البيضاء أو البقوليات). والدهون الصحية (مثل زيت الزيتون والمكسرات).

تجنب الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقلية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي. وتجعلك تشعر بالجوع بسرعة في اليوم التالي.

ممارسة النشاط البدني بإعتدال

تجنب المجهود البدني الشديد خلال النهار لأنه قد يزيد استهلاك الطاقة ويؤدي إلى الشعور بالجوع.

يمكنك ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي بعد الإفطار لتحفيز عملية الهضم دون استنزاف طاقتك.

النوم الجيد يساعد في تقليل الجوع

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يؤدي إلى زيادة هرمون الجوع (الجريلين). مما يجعلك تشعر بالجوع أكثر خلال الصيام. حاول النوم مبكرًا والاستيقاظ للسحور في وقت مناسب.

الحفاظ على معدل السكر في الدم مستقرًا

تناول الكربوهيدرات المعقدة (مثل الحبوب الكاملة) بدلاً من السكر السريع. يساهم في الحفاظ على مستوى السكر في الدم مستقرًا لفترة أطول، مما يقلل الشعور بالجوع.