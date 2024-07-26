نصائح لسعادتكم وسعادة أولادكم

من منا لا يحمل بالاستقرار العائلي، والاستمتاع بجو متناغم في بيته، لكن الكثيرين يرى ذلك بعيد المنال، وأمر مستحيل تحقيقه، لكن صدقوني هي أمور بسيطة إن حاولنا تطبيقها بحب كبير ستحقق لنا السعادة المنشودة لنا ولأبنائنا:

اصطحب ابنك معك في المراحل الأولى إلى المسجد لتأدية الصلوات.

يجب مراعاة الكلمات مع الآخرين في وجود الأطفال خاصة.

يجب أن تكون العلاقة بين الوالدين والطفل علاقة صداقة ومناقشة همومهم ومشاكلهم.

تعليم الطفل أهميه الارتباط بجميع أفراد العائلة وذلك من خلال اصطحابهم في الزيارات.

عدم استخدام العنف عند ارتكاب الطفل خطأ بل يجب احتواء الطفل والحوار معه.

غرس المبادئ والقيم في الأبناء منذ الصغر.

لتشجيع الطفل على القراءة يمكن للوالدين قراءة الكتب أمامهم.

لتعزيز قيمة الاحترام في الطفل على الوالدين عدم الاستهزاء بأحد أمامه.

دمتم ودامت سعادتكم إن شاء الله