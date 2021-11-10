نصائح للتغلب على الخوف الزائد من الخيانة والطلاق لدى الزوجة

الخوف الزائد من الخيانة والطلاق مأساة تعيشها بعض الزوجات، وخاصة الزوجة غير الواثقة من زوجها والتي لديها تاريخ مقلق معه، لأن في بعض الحالات قد يكون سلوك الزوج المتبع في الحياة الزوجية مع زوجته سببا في خوف الزوجة الزائد من الخيانة لدى الزوجة.

وبذلك يجب على الزوجة أن لا تفكر فيما مرت به من خبرات سيئة مع الزوج كانت هي السبب في خوفها الزائد من الطلاق والخيانة، لأن هذا ينسي أمور هامة في علاقتها بزوجها للبحث وراء المجهول.

لكن يجب أن تحذر المرأة من الإنصات لمشاكل غيرها التي كانت الخيانة بطلا لها، عندما يكون زوجها بعيدا كل البعد عن خيانتها وتقوم هي بالشك في أمره. لأن هذا سلوك غير جيد سيجلب معه كثير من المشاكل والتي يأتي عدم الشعور بالأمان على رأسها.

كما يجب مواجهة الزوج وإخباره بالمخاوف التي تعتريها لطلب المساعدة حفاظا على إستقرار الحياة الزوجية وهدوء العلاقة فيما بينهما.

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