نصائح للعناية بالحمل خلال فصل الشتاء

الحمل حالة تضعف فيها المناعة عند الحامل لذلك تكون المرأة الحامل أكثر عرضة لنزلات البرد والسعال في الشتاء وقد تتعرض لبعض الآلام بسبب البرد.

لذلك يجب على النساء الحوامل الاستعداد للتعامل مع المناخ القاسي خاصة وأن الحامل تبتعد عن الأدوية في هذه الفترة.

ويتطلب فصل الشتاء رعاية خاصة يجب أن تشمل العناية بالحمل في هذا الموسم من خلال ارتداء الملابس المناسبة للشتاء. وتناول الأطعمة الصحية والحفاظ على ترطيب الجلد وأهم من كل ذلك رفع مستوى مناعة الجسم.

ومن أهم النصائح أيضا شرب الماء بكثرة لأن الجسم يحتاج لكميات إضافية من الماء خلال فصل الشتاء رغم برودة الجو التي توحي بالشعور بقلة العطش غالبا.

والحصول على لقاح الانفلونزا فهو آمن على الحامل والجنين، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وفي حال صعوبة الخروج يفضل اتباع تمارين اليوغا على سبيل المثال من الانترنت. وكذا غسل اليدين بانتظام.

ويفضل البقاء داخل المنزل قدر الإمكان، حيث يجب الفحص عند الطبيب حين الإصابة بنزلات البرد. واستخدام مرطب للجلد لأن الجو البارد والتغيرات الهرمونية للحامل تعمل على جفاف الجلد ويجب اتباع نظام غذائي صحي أيضا.

ومراجعة الطبيب في حالة التعرض لأمراض الشتاء مثل الانفلونزا أو نزلات البرد. وعدم التخوف أو القلق فإذا استمر المرض لأكثر من 3 أيام فيجب مراجعة الطبيب للحصول على العلاج المناسب.

ويفضل أيضا الاستحمام بالماء الفاتر وليس الساخن وبعد الاستحمام يجب وضع مرطب على كافة الجسم خاصة البطن والصدر.

الدكتورة ابتسام الكعبي مختصة في طب النساء: طبيبة تعالج جزائريات عن بعد

عالجت الدكتورة العراقية إبتسام الكعبي الحاصلة على البورد العربي في الطب النسائي والتوليد والمقيمة بالإمارات العربية المتحدة جزائريات لجأن اليها عبر وسائط التواصل الاجتماعي لتشخيص حالتهن ومساعدتهن في الإنجاب دون أي مقابل مادي.

وتمارس الدكتورة ابتسام الكعبي تطبيب النساء منذ ما يزيد عن ربع قرن ولها باع طويل في علوم التنمية البشرية وعلوم الطاقة الإيجابية.

كما أن لها تجربة طويلة مع النساء المصابات بمشاكل في الانجاب والاثر النفسي الذي يتركه على المرأة.

وغادرت الدكتورة ابتسام الكعبي العراق واستقرت في امارة عجمان مستخدمة كل علمها في تذليل المخاطر وبلسمة الجروح. بطيب نفس وعلم غزير وأخلاق فاضلة تتجلى بعدم الجشع في طلب المال من المرضى.