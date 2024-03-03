نصائح للمقبلين على امتحان البكالوريا والبيام

تعد فترة الاختبارات من أكثر الفترات العصيبة التي يمر بالطلاب نهاية العام الدراسي. خاصة أصحاب البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. ولعل السبب في ذلك كونها حصاد لكل جهد تم بذله في الدراسة والاستذكار والمراجعة طوال العام الدراسي.

ولذلك ينبغي أن تمر تلك المرحلة بسلام حتى لا تتأثر الحالة النفسية للطالب بشكل سلبي. مما يؤثر حتمًا على قدرته على الاستيعاب والتحصيل النهائي في الاختبارات. ولذلك خصصنا المقال لعرض اهم النصائح لفترة الاختبارات وما قبلها.

صراع التلاميذ مع بداية الفصل الثاني

ومع بداية الفصل الثاني، يجد تلاميذ الأقسام النهائية أنفسهم في صراع مع الوقت. ويمكن تجنب هذا الصراع بجملة من المقترحات التي تنقص حدة الضغط على التلاميذ المقبلون على الامتحانات النهائية. من بينها تدريب التلاميذ على حل أسئلة الامتحانات السابقة، وكذا القيام بعمليات تحسيس واسعة لتحذير التلاميذ من الغش في الامتحان والنتائج المترتبة على ذلك. إضافة إلى استغلال الأرضية الرقمية للديوان الوطني للتعليم عن بعد، من خلال الدروس التي يقدمها.

ومن المقترحات أيضا، تلقين التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا أو “البيام” كيفية اختيار المواضيع المقترحة يوم الامتحان وكذا كيفية استغلال الوقت وعدم تضييعه.

ومن أبرز النصائح التي ينبغي التقيد بها قبل فترة من الإمتحانات هي التخطيط الجيد لتلك المرحلة. حيث تعد تلك الخطوة من أهم وأفضل خطوات تلك المرحلة، وينبغي خلالها وضع جدول زمني واقعي. ومحكم مع الالتزام به خلال فترة الاختبارات بأكملها، مع وضع شيء من التفصيل لعدد الأبواب والفصول الخاصة بكل مادة دراسية مقررة، وذلك ليكون أكثر تنظيمًا، مع مراعاة ترك فترات زمنية كافية للراحة والنوم وممارسة الرياضة وتناول الغذاء الصحي.

واختيار مكان مناسب للمذاكرة، حيث أن هناك تأثير قوي للمكان المخصص للمذاكرة على نسبة استيعاب الطالب وقدرته على التركيز، ولذلك ينصح بأن يكون المكان مريح وهادئ وذو طابع عملي.

إضافة إلى أخذ قسط كافي من النوم، أين قد يكون القدر الكافي والمطلوب لكي يتمكن الطالب من استكمال مذاكرة ومراجعة المادة الدراسية من 6: 8 ساعات يوميًا، ولا نحتاج لذكر مدى أهمية ذلك في تحسين أداء الطالب.

والاعتماد على نظام غذائي صحي. حيث أن تناول الوجبات الصحية الخفيفة والغنية بالقيم الغذائية المتكاملة سيزيد حتمًا من قدرة الطالب على التركيز. والاستمرار لوقت أطول في كل جلسة للمذاكرة.

والمراجعة المتأنية والوافية، حيث يمكن عمل خريطة ذهنية شاملة كافة أقسام المادة. وذلك لتعزيز القدرة على تذكرها أثناء حل الاختبار.