لحظة من وقتك.
نصائح من ذهب.. بها ترتقي ونتألق
-ﻛﺮﺭ من قول “ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ” ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﻝ، ﻭﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ، ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺫو ﺍﻟﺠﻼﻝ والإكرام.
-اﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ، ﻭﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻠﺤﺖ ﻳﻮﻣﻚ ﺻﻠﺢ ﻏﺪﻙ.
-ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﺕ، ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﻭﺍﻧﻘﻀﻰ.
-ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻨﺐ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ، ﻭﺍﻫﺠﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
-ﺟﺪﺩ ﺣﻴﺎﺗﻚ، ﻭﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ.
-ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ الاستغفار، ﻓﻤﻌﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﺣﻂ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ.
-اﻟﺒﻼﺀ ﻳﻘﺮﺏ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻌﻠﻤﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ.
-ﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒُﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜُﻘﻼﺀ ﻭﺍﻟﺤَﺴَﺪﺓ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ.
-ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ وﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.
