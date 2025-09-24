إعــــلانات
آدم وحواء

نصائح من ذهب.. بها ترتقي ونتألق

بقلم النهار أونلاين
نصائح من ذهب.. بها ترتقي ونتألق
  • 21
  • 0

لحظة من وقتك.

نصائح من ذهب.. بها ترتقي ونتألق

-ﻛﺮﺭ ‏من قول “ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ” ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﻝ، ﻭﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ، ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺫو ﺍﻟﺠﻼﻝ والإكرام.

-اﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ، ﻭﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻠﺤﺖ ﻳﻮﻣﻚ ﺻﻠﺢ ﻏﺪﻙ.

-ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﺎﺕ، ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﺕ، ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ، ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﻭﺍﻧﻘﻀﻰ.

-ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ، ﻭﺍﺟﺘﻨﺐ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ، ﻭﺍﻫﺠﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

-ﺟﺪﺩ ﺣﻴﺎﺗﻚ، ﻭﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ، ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ.

-ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ الاستغفار، ﻓﻤﻌﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﺣﻂ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ.

-اﻟﺒﻼﺀ ﻳﻘﺮﺏ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻌﻠﻤﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ.

-ﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒُﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜُﻘﻼﺀ ﻭﺍﻟﺤَﺴَﺪﺓ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ.

-ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ وﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/lZBPN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر