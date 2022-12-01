نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق
نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق
-ﻛﺮﺭ من قول “ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ” ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﻝ، ﻭﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ، ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺫو ﺍﻟﺠﻼﻝ والإكرام.
نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق
-اﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ، ﻭﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻠﺤﺖ ﻳﻮﻣﻚ ﺻﻠﺢ ﻏﺪﻙ.
-ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﺕ، ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﻭﺍﻧﻘﻀﻰ.
-ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﺟﺘﻨﺐ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ، ﻭﺍﻫﺠﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
-ﺟﺪﺩ ﺣﻴﺎﺗﻚ، ﻭﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ.
نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق
-ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ الاستغفار، ﻓﻤﻌﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﺣﻂ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ.
-اﻟﺒﻼﺀ ﻳﻘﺮﺏ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻌﻠﻤﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ.
-ﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒُﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜُﻘﻼﺀ ﻭﺍﻟﺤَﺴَﺪﺓ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ.
-ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ وﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.
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