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نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق

بقلم النهار أونلاين
نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق
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نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق

-ﻛﺮﺭ ‏من قول “ﻻ ﺣﻮﻝ ﻭﻻ ﻗﻮﺓ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻠﻪ” ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺸﺮﺡ ﺍﻟﺒﺎﻝ، ﻭﺗﺼﻠﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﺛﻘﺎﻝ، ﻭﺗﺮﺿﻰ ﺫو ﺍﻟﺠﻼﻝ والإكرام.

نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق

-اﺗﺮﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ، ﻭﻻ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻐﺪ ﻷﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﺃﺻﻠﺤﺖ ﻳﻮﻣﻚ ﺻﻠﺢ ﻏﺪﻙ.

-ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﺕ، ﻓﻼ ﺗﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ ﻭﺍﻧﻘﻀﻰ.

-ﻋﻠﻴﻚ ﺑﺎﻟﻤﺸﻲ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﺟﺘﻨﺐ ﺍﻟﻜﺴﻞ ﻭﺍﻟﺨﻤﻮﻝ، ﻭﺍﻫﺠﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.

-ﺟﺪﺩ ﺣﻴﺎﺗﻚ، ﻭﻧﻮﻉ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﺸﺘﻚ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻭﺗﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ.

نصائح من ذهب بها ترتقي ونتألق

-ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ الاستغفار، ﻓﻤﻌﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ ﻭﺍﻟﻔﺮﺝ ﻭﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻭﺣﻂ ﺍﻟﺨﻄﺎﻳﺎ.

-اﻟﺒﻼﺀ ﻳﻘﺮﺏ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻌﻠﻤﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﺬﻫﺐ ﻋﻨﻚ ﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﺍﻟﻌﺠﺐ ﻭﺍﻟﻔﺨﺮ.

-ﻻ ﺗﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒُﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜُﻘﻼﺀ ﻭﺍﻟﺤَﺴَﺪﺓ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺣﻤﻰ ﺍﻟﺮﻭﺡ، ﻭﺣﻤﻠﺔ ﺍﻷﺣﺰﺍﻥ.

-ﺇﻳﺎﻙ ﻭﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﻬﻤﻮﻡ وﺳﺒﺐ ﺍﻟﻨﻜﺒﺎﺕ ﻭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻭﺍﻷﺯﻣﺎﺕ.

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