نصائح من ذهب.. لمترشحي البكالوريا

الصبر والثبات وذكر الله، أهم ما يجب أن يتسلح به كل طالب لاجتياز هذا الامتحان بنجاح، فالإيمان بالله هو أساس كل انطلاقة وكل تفوق، لذا فيوم الامتحان هو يوم يتطلب من التلميذ الثقة بالنفس وتجديد العزيمة والابتعاد عن الخوف والتردد، وهو مقياس يعبر عن مدى استيعاب الطالب لمعلوماته.

وفي هذا الصدد ننصحكم بما يلي:

في اليوم السابق حضروا الاستدعاء وبطاقة الهوية، والأقلام في محفظة، ووضعها في مكان معلوم حتى لا تضظرون للبحث عنها صبيحة الامتحان.

وفي هذا اليوم أيضا راجعوا الأفكار الأساسية للمادة الممتحن فيها دون إجهاد النفس، مع تجنب كل المنبهات أو السهر إلى وقت متأخر، وتناول منقوع مهدئ لتنعمون بنوم مريح.

ناموا على ذكر الله، وفي الصباح أبدوا يومكم بصلاة الفجر لتنشيط الروح وبعض الآيات القرآنية لرفع المعنويات مع الإكثار من الاستغفار.

وعند الشروع في الإجابة يحث محدثنا التلاميذ بقراءة الأسئلة جيدا والاستعانة بالله ووضع خطة للإجابة وتوزيع الوقت حسب العلامات المخصصة لكل جواب.

وبعد نهاية الامتحانات تجنب التجمع مع بقية المترشحين وعدم مناقشة الحلول والأجوبة لكي لا يتسرب اليأس والفشل إلى نفوسهم، حتى لا يؤثر ذلك في الامتحان المقبل.