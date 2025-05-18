نصائح مهمة لأكثر من 1.6 مليون تلميذ معني بامتحاني الباك والبيام

دعا محمد حاج كولا الأمين العام للديوان الوطنية للامتحانات والمسابقات المترشحين الذي يفوق عددهم بالنسبة للامتحانين 1.6 مليون مترشح “للاطلاع الجيد على الإرشادات المذكورة في استدعاءاتهم.

إضافة إلى المعاينة المسبقة لموقع تواجد مركز الإجراء تفاديا للحضور المتأخر. و الاحتفاظ بالاستدعاء وبطاقة الهوية. لإظهارهما عند الدخول إلى مركز الإجراء إلى غاية انتهاء الامتحانات”.

و ذكّر المتحدث أن المواقع الخاصة بسحب استدعاءات الاختبارات الكتابية للمترشحين “ستبقى مفتوحة إلى آخر يوم من إجراء الامتحانات سواءً بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط او شهادة الباكلوريا”. وذلك-كما قال-“حتى يتمكن كل مترشح من إعادة سحب استدعائه. في حالة ضياعه”.

وذكر الأمين العام للديوان محمد حاج كولا المتحدث بأبرز الإجراءت بخصوص ضمان نزاهة الامتحانات. والتي تقتضي بالضرورة عدم استعمال أي أداة اتصال مهما كان نوعها أو إدخالها إلى مركز الامتحان. و معاقبة القانون لكل من ينتحل شخصية مترشح آخر.