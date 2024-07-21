نصائح مهمة للطلبة الجدد لتسجيل سلس في الجامعات

قدم المدير العام للتعليم والتكوين العاليين بوزارة التعليم العالي، علي شكري، نصائح المهمة، للطلبة الجدد الحائزين على البكالوريا للتسجيل بالجامعة.

وأكد علي شكري خلال استضافته في بلاطو النهار، على ضرورة الاطلاع الجيد خلال مرحلة التسجيل الأولي على المنشور الوزاري الخاص بالتسجيلات. والدعائم الرقمية التي تم استحداثها وما تضمنته من منصات وتطبيقات.

بالإضافة إلى التأني والتفكير جديا قبل ملئ بطاقة الرغبات، خاصة في ترتيب التخصصات.

وسيتحصل حاملي البكالوريا الجدد على 10 إختيارات من أجل التسجيل والدراسة في الجامعة.

وحسب المنشور الوزاري لحاملي البكالوريا الجدد والذي وقعه الوزير اليوم، فإن حاملي البكالوريا الجدد يسجلون عن طريق استعمال رقم التسجيل ورمز البكالوريا المبينين في كشف النقاط. يقوم المترشح، عبر موقع الأنترنت المخصص بالإطلاع على قائمة التكوينات المضمونة حضوريا وعن بعد المسموح له بها.

كما ينبغي على المترشح ملئ بطاقة رغبات تتضمن حسب ترتيب تفاضلي، ستة إختيارات على الأقل وعشر اختيارات على الأكثر من بين التكوينات المسموح له بها.

كما أشار المنشور الوزاري، إلى أنه يجب على حامل شهادة البكالوريا أن يحدّد في بطاقة رغباته من ضمن الاختيارات على الأقل. مساري تكوين سنتين في الليسانس ذات التسجيل المحلي أو الجهوي المضمونين في مؤسسة التعليم العالي.

وبلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا لهذه السنة، 58.28 بالمائة. وقال وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، إن السنة الدراسية كانت مستقرة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري. قد كشف عن استحداث منصة رقمية تتكون من 3 تطبيقات من أجل تسجيل حاملي البكالوريا الجدد.

وأشار بداري، خلال عرضه لمستجدات المنشور الوزاري المتعلق بالتسجيل الأولي وتوجيه حاملي شهادة البكالوريا السنة الجامعية 2024/2025. إلى استحداث 3 تطبيقات جديدة لحاملي شهادة البكالوريا. يتمثل الأول في “إكتشف فرصتك” مخصص للتوجيه بفضل الذكاء الإصطناعي كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار على شكل محاكاة، وهو أول منتوج لطلبة المدرسة الوطنية العليا للذكاء الإصطناعي. بالغضافة كذلك إلى “تطبيق توجيهك” للتخصصات والشعب والميادين طبقا للمعدل. أما الثالث “اكتشف المهن” لموافقة التخصص الذي يختاره الطالب.