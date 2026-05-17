نصائح مهمة لمترشحي الباك والبيام… ابتعدوا عن الإشاعات وثقوا في قدراتكم

نشرت وزارة التربية الوطنية سلسلة من النصائح والتوجيهات لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات المدرسية الوطنية. وذلك في إطار مرافقة المترشحين نفسيًّا وبيداغوجيًّا خلال الفترة التي تسبق موعد الاختبارات الرسمية.

وأكد أساتذة مختصون، عبر الرسائل التوعوية التي نشرتها الوزارة، على أهمية التحلي بالإيجابية والثقة بالنفس. مع ضرورة التركيز الجيد أثناء المراجعة والابتعاد عن التوتر والضغوطات النفسية التي قد تؤثر على الأداء يوم الامتحان.

وشدّد المختصون على أهمية تنظيم الوقت ووضع برنامج متوازن للمراجعة، يسمح للتلميذ باستيعاب الدروس دون إرهاق. إلى جانب الحرص على أخذ فترات راحة منتظمة والحصول على قسط كاف من النوم، لما لذلك من دور كبير في تحسين التركيز وتنشيط الذاكرة.

كما دعت الوزارة التلاميذ إلى تفادي الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات المضللة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة ما يتعلق بمواضيع الامتحانات أو التسريبات المزعومة. مؤكدة أن المصادر الرسمية تبقى المرجع الوحيد للمعلومات الصحيحة.

وفي السياق ذاته، نصح الأساتذة المترشحين بالتحلي بالهدوء والثقة في قدراتهم، والتركيز على المراجعة الجدية بدل الانشغال بالمؤثرات الخارجية. مع التأكيد على أن النجاح يتحقق بالاجتهاد والانضباط والاستعداد النفسي الجيد.