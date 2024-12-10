نصائح هامة للوقاية من الاختناق بالغاز

قدّمت مصالح الحماية المدنية، نصائج هامة للوقاية من الاختناقات بالغاز، خاصة مع موجة البرد التي تضرب عدة ولايات من الوطن، والتي تتطلب استعمال أجهزة التدفئة.

ودعت ذات المصالح، للحرص على التركيب السليم لهذه التجهيزات واستعمالها كما يوصي به الصانع.

والتحقق من التصريف الكلي لغازات الاحتراق التي تنتجها الأجهزة التي تعمل بشكل مستمر (مدفآت، مسخنات الماء، جهاز التسخين المركزي) باتجاه الأعلى دون التواءات أو تمديدات أفقية طويلة وذلك عبر قنوات صلبة متينة مقاومة للحريق والصدمات وربطها وتثبيتها جيدا ببعضها وبهذه الأجهزة.

ضمان توفير التهوية الدائمة والكافية بالأماكن التي تتواجد بها هذه الأجهزة التي تطرح غازات الاحتراق من خلال فتحات سفلية لجلب الهواء النقي وأخرى علوية لتصريف الهواء الفاسد (الملوث).

والحرص على المراقبة والصيانة الدورية لهذه التجهيزات والتركيبات وإصلاح الأعطاب في حينها دون تقاعس.

ضمان التنظيف الدوري “مرة كل سنة على الأقل”، للمداخن أو قنوات تصريف غازات الاحتراق وحماية فوهتها الخارجية بواسطة شباط واقي (أعشاش الطيور).

والانتباه دائما إلى لون شعلة موقد الجهاز، فلونها الأزرق مؤشر على الاحتراق كامل. أما إذا كان برتقالي أو أحمر فذلك يؤكد أن الاحتراق غير كامل فيجب البحث عن السبب وإصلاحه.

بالإضافة إلى وجوب تركيب جهاز لكشف غاز أكسيد الكربون بكل محل توجد به هذه الأجهزة. للإنذار عن خطر انبعاث غاز أكسيد الكربون وبلوغه مستويات الخطر.