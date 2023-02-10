نصبوا الخيام وقدموا وجبات وأغطية.. جمعية البركة الجزائرية ترافق ضحايا الزلزال

أطلقت جمعية البركة الجزائرية، أكبر حملة لجمع التبرعات وإرسالها وتقديمها مباشرة للمتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة بسوريا وتركيا.

وكانت جمعية البركة الجزائرية، من الجمعيات السباقة التي وصلت إلى الأراضي المنكوبة من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

وقام أفراد الجمعية، في مرحلة أولى، بتوزيع الطرود الغذائية لصالح الإخوان المتضررين من الزلزال في الشمال السوري.

وجاء ذلك، رغم صعوبة التنقل والمخاطر التي تواجه أعضاء البركة، لكن ذلك لم يمنعهم من أن يكونوا من أول الجمعيات التي تغيث إخواننا في سوريا.

كما انطلقت قافلة، لتوزيعها على مناطق متضررة، تحتوي على أغطية و أفرشة جديدة وطرود غذائية والخيم التي تأوي العائلات.

ويواصل فريق جمعية البركة الجزائرية والذي يتواجد في سوريا ومنذ أيام، في توزيع الطرود الغذائية والبطانيات للعائلات والناجيين المتواجدين بالخيم التي جهزتها البركة.

وتطلب الجمعية، المساهمة معها في الحملة العاجلة لجمع التبرعات عبر الحسابات التالية:

CPA. 004 001 854 100 009 720 30

CCP. 210 243 29 Clé 40