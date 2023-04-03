نصبوا على 40 مواطنا.. حبس شاب ينشط ضمن شبكة للإحتيال على الراغبين في أداء العمرة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة باب الوادي بالعاصمة بإيداع شاب الحبس المؤقت. مع الأمر بوضع شخصين آخرين من بينهم امراة تحت اجراء الرقابة القضائية. هذا بعد قيامهم بالنصب و الاحتيال على 40 مواطن جزائري من اجل أخذهم لأداء مناسك العمرة. و سلبهم مبالغ مالية باهضة,هذا وقد وجهت لهم تهم النصب و الإحتيال مع التزوير و إستعمال المزور .
و بالرجوع الى تفاصيل قضية الحال التي تمت معالجتها من قبل مصالح امن ولاية الجزائر ممثلة في مقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر وسط. فقد تمكنت من تفكيك عناصر هذه الشبكة الإجرامية و توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم إمرأة. تترواح أعمارهم مابين 25 و 41 سنة امتهنت النصب و الإحتيال مع التزوير و إستعمال المزور. في محررات إدارية على 40 شخص راغب في أداء مناسك العمرة من خلال التكفل بجميع الإجراءات الخاصة. بذلك مقابل مبلغ مالي يقدر بـ45 مليون سنتيم عن كل ملف .
و حسب بيان اصدرته امن ولاية الجزائر فإن العملية أسفرت عن ضبط و حجز 40 تذكرة سفر مزورة خاصة بمناسك العمرة. اضافة الى خمسة هواتف نقالة ، أجهزة إعلام آلي بكل لواحقها. و 5جوازات سفر ،اضافة الى طابعة و سكانير، وختمين خاصين بالوكالة السياحية و الأسفار إلى جانب نسخة عن رخصة استغلال وكالة سياحية و الأسفار مزورة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور