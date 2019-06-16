نصب خيم بالعاصمة لتوفير الراحة لمترشحي البكالوريا

قامت جمعية “الآفاق الجميلة”، ببلدية “رايس حميدو”، بالجزائر العاصمة، بنصب خيم في الملعب البلدي، لاستقبال متترشحي البكالوريا وأوليائهم.

وحسب ما أوردته “الإذاعة الجزائرية”، اليوم الاحد، فقد قامت الجمعية، بهذه المبادرة الحسنة، لحماية مترشحي البكالوريا، وأوليائهم، وخاصة الأمهات، من أشعة الشمس.

كما تعد هذه الخيم، فرصة لتبادل وجهات النظر بين الأولياء، مع توفير المياه والعصائر للتخفيف من حرارة الجو.

كما تم تسخير مستطيل اخر مخصص للمراجعة، بالنسبة للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مراكز الامتحانات.

وتبقى هذه المبادرة الفريدة من نوعها، مجالا مفتوحا للتعميم في أماكن اخرى عبر الوطن.