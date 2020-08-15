نصب على أزيد من 30 مواطنا.. توقيف مرقي عقاري بوهران 

تمكن عناصر الأمن الولائي لولاية وهران من توقيف مرقي عقاري، نصب على أزيد من 30 مواطنا.

وحسب الخبر الوارد بموقع التلفزيون الجزائري، تورط المتهم في قضية نصب واحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد بعد إيهام ضحاياه بالحصول على سكنات ترقوية مقابل مبالغ مالية معتبرة.

وجاءت عملية التوقيف بناء على شكوى تقدم بها الضحايا الذين يتجاوز عددهم الـ 30 شخصا مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف أحد المرقيين العقاريين الذي أوهمهم ببيع سكنات ترقوية مقابل دفعات مالية مسبقة تراوحت قيمتها ما بين 2 مليون دج 7.5 مليون دج مع تسليمهم عقود مؤقتة وهمية.

وأشار ذات المصدر، أن من بين عمليات النصب التي كان يستعملها المرقي العقاري هي بيع شقة واحدة لأكثر من شخص حيث بلغ عدد الضحايا الذي تم سماعهم على محاضر رسمية 12شخصا.

ووفق المصدر ذاته، قد باشرت مصالح الأمن الولائي تحرياتها المعمقة ليتم توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 54 سنة، فيما تم تحرير ضده إجراء قضائي أحيل بموجبه أمام العدالة حيث صدر في حقه أمر بالإيداع.