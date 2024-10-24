نصب على مدراء الفنادق السياحية بالجزائر.. الحبس لمنتحل صفة عقيد بالجيش

أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة على مستوى محكمة الجنح بشراقة بإيداع شاب في العقد الرابع من العمر رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد إنتحالة صفة عقيد بالجيش الوطني الشعبي تابع للمركز الرئيسي للأمن الداخلي. ونصبه على مدراء مؤسسات الفندقية السياحية من اجل الإستفاذة من مزايا.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مصادر النهار تعود وقائعها إلى شهر جويلية. أين تقدم كل من مدراء المؤسسات الفندقية السياحية شكوى ضد المتهم (ط.خ)البالغ من العمر 45. و الذي إتصل بهم هذا الأخير وقدم نفسه على أنه عسكري برتبة عقيد يدعى مهدي تابع للمركز الرئيسي للأمن الداخلي. للنصب و الاحتيال عليهم و للحصول على مزايا لنفسه ولغيره دون دفع المستحقات.

وحسب مصادر النهارأن المتهم (ط.خ) اتصل بكل من مدير فندق الشاطئ الأزرق التابع للمؤسسة السياحية بسيدي فرج. ومدير فندق المرسى بسيدي فرج ومدير القرية السياحية بتيبازة وقدم نفسه لهم. بأنه مهدي عقيد تابع للمديرية العامة للأمن الداخلي ليستفسر منهم عن وضعية الفنادق. والخدمات المقدمة و إمكانية حجز غرف مجانية له ولأشخاص من معارفه. كما طلب من مدير القرية السياحية بتيبازة أرقام الفنادق كل من فندق شيراطون بوهران وفندق شيراطون بالعاصمة و فندق أرزيو بلاج.

المتهم (ط.خ) و أثناء سماعه خلال مراحل التحقيق وجهت له جنحة إستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا. وجنحة النصب حيث أنكر التهم المنسوبة إليه.

كما صرح بأنه لم ينتحل أي صفة و لم يسبق إطلاقا أن قدم نفسه كعسكري برتبة عقيد للمركز الرئيسي للامن الداخلي. مؤكدا بأنه معتاد على الحجز على مستوى فندق المرسي بسيدي فرج مرتين. وذلك بدفع كافة تكاليف الإقامة نقدا خلال شهري جويلية و أوت من سنة 2024 وسبق وان إلتقى بمدير الفندق بالصدفة. ومنحه رقم هاتفه ,وأخبره أنه في حالة حجز على مستوى الفندق إعلامه مسبقا.