نصرة لفلسطين.. انطلاق قافلة الصمود الجزائرية نحو غزة

انطلقت “قافلة الصمود”، من الجزائر في إطار المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وكسر الحصار على غزة، متجهة نحو تونس ثم ليبيا وبعدها مصر وصولا إلى معبر رفح.

وشملت “قافلة الصمود” 04 حافلات، اثنتان من الجزائر العاصمة تحديدا من مقر جيل الترجيح بقصر المعارض. تقل المشاركين من الغرب والجنوب الغربي والجزائر وسط في اتجاه المعبر الحدودي أم الطبول ولاية الطارف.

وحافلة من برج بوعريريج وتحديدا من فيلات ڨرواش أمام إقامة الولاية تقل المشاركين من ولايات الشرق الجزائري. في اتجاه المعبر الحدودي أم الطبول، بالإضافة إلى حافلة من توڨرت وتحديدا من محطة الحافلات الجديدة. تقل المشاركين من ولايات الجنوب الشرقي في اتجاه معبر طالب العربي، حيث تتجه هذه الحافلات كلها في اتجاه قافلة تونس ثوقافلة ليبيا ثم معبر رفح مرورا بمصر.

جدير بالذكر أن قافلة الصمود، قافلة برية بالتنسيق مع الدول المجاورة انطلقت من الجزائر بقيادة الشيخ يحي صاري نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. ورئيس المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين، نحو تونس ثم ليبيا ثم مصر إلى معبر رفح لكسر الحصار عن إخواننا بأرض العزة.

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