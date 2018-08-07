نصرو يعود بعد 21 سنة من الغياب عبر مهرجان جميلة بسطيف

عاد الشاب نصرو إلى إمتاع عشاقه في الجزائر بعد 21 سنة من الغياب خلال السهرة ما قبل الأخيرة ليلة الإثنين إلى الثلاثاء لمهرجان جميلة العربي.

في طبعته ال14من 3 إلى 7 أوت بسطيف .

و صنع عشاق الشاب نصرو خلال السّهرة من هذه التظاهرة التي تحتضنها بمدينة جميلة الأثرية 60 كلم شرق سطيف.

تحت شعار “لنعش معا في سلام”، أجواء جد رائعة عندما سمعوا صوت “شوفي المكتوب كي لا قانا”.

وذلك قبل ظهور الفنان نصرو فوق منصة المهرجان ليطرب محبيه قرابة الساعة من الزمن باجمل اغانيه رددها معه الحضور .

و قد استهل السهرة قبل ذلك المطربة أمال سكاك التي أدّت أغاني وردة الجزائرية منها “بتونس بيك”.

كما غنت للفقيد الشاب عقيل أغنية “ما زال ما زال” ثم أطربت جمهور مدينة كويكل بباقة من الوصلات الغنائية المغربية.

منها “وخا جوني مار”، و كذا”عار الله يا لحباب” و “شدي ولدك عليّا”.

و”مال حبيبي نساني” و من الطابع الشاوي “خرجوا الخيالة”.

و بدوره قدّم الشاب زينو المعتاد على مهرجان جميلة مجموعة من الأغاني من التراث و العصرية السطايفية و الشاوية.

تجاوب معها الجمهور بالرقص و التصفيق على غرار “يا الصالح كونك صالح” لفقيد الأغنية السطايفية نور الدين سطايفي.

و”لالة عيب عليك الخسارة” و “حبيتك و الحب هلكني أنا عليك شكون .

يشار إلى أنّ، روّاد مهرجان الجميلة سيستمتع في حفل اختتامه بأصوات قادر الجابوني و خالد ديدي آو رشدي و ياسين التيغر و تيكوباوين.