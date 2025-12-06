نصري: الجزائر تملك مستوى عالي.. ويمكنها تقديم أفضل مستوى مع الأرجنتين

عبّر سمير نصري، النجم الفرنسي السابق والمحلل بقنوات “كنال بلوس”، عن سعادته بنتائج القرعة بالنسبة للجزائر، خاصة مع التواجد مع منتخب عريق وكبير مثل الأرجنتين، مؤكدا أن المباراة بين الجزائر والأرجنتين ستكون بمستوى عالي.

وعبر نصري لدى مروره في برنامج خاص على قناة “كنال بلوس” بمناسبة قرعة المونديال، عن سعادته بنتائج القرعة. وقال: “أنا سعيد لمجموعة الجزائر بلد أصولي، مواجهة الأرجنتين بما تحمله من عواطف بالنظر لقيمة وتاريخ هذا المنتخب العريق. ستكون مباراة رائعة”.

وشدّد نصري على أن المنتخب الجزائري يمتلك مجموعة قوية من اللاعبين بإمكانها تقديم مستوى أعلى خلال البطولة العالمية.