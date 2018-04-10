نصر الدين الميلي: فركوس حذّر من التيار المدخلي قبل 10 سنوات ليترأسه ؟

قال نصر الدين الميلي، أستاذ الفرق والأديان، إنّ شيخ السلفية في الجزائر محمد علي فركوس أخطأ في رسالته التي نشرها مؤخرا على موقعه الإلكتروني .

وأضاف المتحدث، أنّ الرسالة تعدت على مدارس عقائدية وفكرية للأمة الإسلامية، مشيرا إلى أن الشيخ فركوس وقع في الخطأ والظلم.

وفي خلال حصة” قهوة وجرنان” قال الأستاذ الميلي، أنه لا يجوز مقارنة “الأشاعرة” بالروابض والجهمية أو الشيعة.

وأكد المتحدث، أن فركوس يعرف بأنه شخص وسطي معتدل وكان يحذّر من التيار المدخلي في الجزائر.

وتسائل الضيف أن الشيخ فركوس تغير وتقلب من محذّر لهذا التيار واليوم أصبح هو المتزعم والناطق الرسمي له في الجزائر.