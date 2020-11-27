نصر الدين سليمان: “نواجه صعوبات كبيرة في الإمتثال للبروتوكول الصحي”

كشف رئيس نادي وداد تلمسان، نصر الدين سليمان الصعوبات التي واجهها فريقه، استعداد لأول مبارالة لهم من الموسم الجديد.

وصرح نصر الدين سليمان، للإذاعة الوطنية: “هناك صعوبات كبيرة في فحوص “PCR”، رغم أن الرابطة وعدة بمساعدتنا لكن لم نرى أي شيء لحد الآن”.

وأضاف: “نشكر والي ولاية تلمسان، والذي بفضل مساعدته تمكنا من اجتياز فحوصات الكشف عن فيروس كورونا مجانا”.

وتابع رئيس وداد تلمسان: “التنقل لقسنطينة كان صعبا، وتخلف عنه مدرب الحراس مزاير، بالاضافة للاعبين آخرين، وأغلبية اللاعبين تنقلو بسياراتهم الخاصة، لضمان تنقل صحيح للفريق بالحافلة”.

وختم نصر الدين سليمان، تصريحاته، بالكشف عن أهداف فريقه لهذا الموسم، موضحا: “نطمح لضمان البقاء هذا الموسم ضمن المحترف الأول”.