قناة النهار نصر الدين قمريش: إختيار إسم “نيلسون مانديلا” على ملعب براقي ذكاء كبير من المسؤولين بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 23:15 شارك غرِّد أرسل 59 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5zpJp اقرأ أيضا مجتمع: صناعة الأحذية الجلدية .. حرفة الأجداد يحافظ عليها الأحفاد قناة النهار 17 ديسمبر رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 04 ديسمبر زين عامر: لعب كأس العالم وكأس إفريقيا ليس نفس الشيء والظروف تتغير قناة النهار 17 ديسمبر النهار breakfast.. تحضير الباطوط السوفي مع محمد عبد المجيد الشابي قناة النهار 21 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر الوزير الأول: محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط عمل الحكومة لحمايتهم من الضرر والإهمال قناة النهار 19 ديسمبر فاسألوا : النهي عن نقل كلام الناس قناة النهار 08 ديسمبر الشيخ النوي: البيض وعين تموشنت وبرج غدير بدون إنارة عمومية والمسؤولين لا حدث قناة النهار 13 ديسمبر أجواء ربيعية مع درجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 23 ديسمبر مجتمع: أخطاء قاتلة في تركيب أجهزة التدفئة وسخان المياه قناة النهار 11 ديسمبر