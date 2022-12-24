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قناة النهار

نصر الدين قمريش: الإحتراف في الجزائر فاشل وفي القانون ممنوع على الدولة تمويل الأندية المحترفة

بقلم النهار أونلاين
نصر الدين قمريش: الإحتراف في الجزائر فاشل وفي القانون ممنوع على الدولة تمويل الأندية المحترفة
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