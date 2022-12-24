قناة النهار نصر الدين قمريش: الإحتراف في الجزائر فاشل وفي القانون ممنوع على الدولة تمويل الأندية المحترفة بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 23:17 شارك غرِّد أرسل 32 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QlqNp اقرأ أيضا مفيدة عداس: أن ضد عمليات التجميل لأنه تغيير لخلق الله قناة النهار 22 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي كان الأحسن على أرضية الملعب وخاصةً من ناحية الإستحواذ قناة النهار 14 ديسمبر ريبورتاج /أطفال البدو الرحل .. المستقبل المجهول قناة النهار 07 ديسمبر رئيس الجمهورية يقلد ملك الأردن وسام أثير من مصف الإستحقاق للجمهورية الجزائرية قناة النهار 04 ديسمبر الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة قناة النهار 07 ديسمبر 3 سنوات.. تعهدات وإنجازات.. الجزائر الجديدة تتجسد على ارض الواقع قناة النهار 12 ديسمبر النهار ترندينغ: رجل مخادع يمتهن حرفة التسول في وهران ومبابي يصنع الحدث في إحتفالات الأرجنتين قناة النهار 24 ديسمبر في أم أس تكشف عن وحدة إنتاج لواحق الدراجات النارية وتعرض موديل "إكس دي في" قناة النهار 24 ديسمبر نظافة المحيط وحماية صحة المواطن .. أولويات مهندسي النظافة بتيسمسيلت قناة النهار 23 ديسمبر عمر ركاش: إنتقلت الوكالة من التطوير إلى ترقية الإستثمار لهذا السبب قناة النهار 21 ديسمبر