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نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح “الشان” والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج

بقلم النهار أونلاين
نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح “الشان” والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج
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