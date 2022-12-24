قناة النهار نصر الدين قمريش: الدولة أعطت كامل الإمكانيات لإنجاح “الشان” والمشكل يبقى في الكفاءات والترويج بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 23:13 شارك غرِّد أرسل 1 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EOqvW اقرأ أيضا هكذا ردّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سؤال حول التغيير الحكومي قناة النهار 22 ديسمبر بلمهدي : لم نغلق الكنائس..وإنماغلقنا محلات أراد أصحابها إستغلالها في نشاط غير مرخص قناة النهار 22 ديسمبر وزير الصناعة يوضّح : "الديازال مكاش والجزائر ليست خردة لهذه السيارات" قناة النهار 08 ديسمبر "طالع هابط: النوي يبعث برسالة للوزير لخضر رخروخ.. "قطاع الاشغال العمومية بالمدية مخروبة قناة النهار 20 ديسمبر لمجابهة الكوارث الطبيعية.. الجزائر ترافع بخبرتها في إفريقيا قناة النهار 09 ديسمبر إخلاء محلات الرئيس اقتحمها مواطنون للسكن ببئر الجير في وهران قناة النهار 18 ديسمبر سبقاق : أنا متفائل بشأن إحتضان كان 2025..ولن نتوقف عند تقديم الملف فقط قناة النهار 20 ديسمبر تساقط أمطار رعدية معتبرة على هذه المناطق قناة النهار 11 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب "غريزمان" سيعرف مشاكل كبيرة قناة النهار 04 ديسمبر "الفرصة الثانية: "سرقت و ضـ ـربت شرطي ! جوّزت عشرين سنة حبس ولي نقولو خدمني يحاوزني قناة النهار 09 ديسمبر