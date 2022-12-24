قناة النهار نصر الدين قمريش: العلم والتكنولوجيا غائبة عندنا وعلينا فتح الباب أمام الصحافة للترويج “للشان” بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 23:16 شارك غرِّد أرسل 27 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aTtAh اقرأ أيضا زهرة: الخوف الزائد على الأبناء يجعلهم في محيط إتكالي قناة النهار 21 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الأرجنتيني كان منظم وإستطاع تخطي دفاع ووسط ميدان المنتخب الكرواتي قناة النهار 13 ديسمبر دلال خير: طفل يعني من مرض التليف الكبدي في مرحلة متقدمة أمله الوحيد هو زراعة كبد في الخارج قناة النهار 09 ديسمبر "وزير التجارة يكشف :"فتح بنك جزائري في السنغال قريبا قناة النهار 17 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 11 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي يفضـ.ـح المقاولين الذين يكسرون الاسعار تكاليف الإنجاز.. شاهد قناة النهار 20 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر وضعية جوية مستقرة على المناطق الشمالية مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة قناة النهار 04 ديسمبر "وزير الرياضة :" ملعب براقي سيُسمّى بإسم الزعيم نيسلون مانديلا قناة النهار 20 ديسمبر دلال خير: أم تبكي بحرقة على مرض إبنيها.. علاجهم الوحيد في الخارج لكن بمبلغ خيالي قناة النهار 16 ديسمبر