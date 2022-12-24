قناة النهار نصر الدين قمريش: لابد من تأجيل الخلافات إلى ما بعد “الشان” لإعطاء أحسن صورة للجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 23:13 شارك غرِّد أرسل 1 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fKRgj اقرأ أيضا صريح جدا: تحسين الخدمات الصحية.. مطلب الجزائريين بالنعامة قناة النهار 06 ديسمبر 900 مليون خبزة مبذرة يوميا.. ظاهرة تصل لمستويات قياسية قناة النهار 24 ديسمبر فاسألوا: النهي عن الإيذاء قناة النهار 15 ديسمبر النهار breakfast .. مع الشاف وسام قناة النهار 14 ديسمبر بلمهدي : لم نغلق الكنائس..وإنماغلقنا محلات أراد أصحابها إستغلالها في نشاط غير مرخص قناة النهار 22 ديسمبر إستقبال طلبات رخصة سير العربة المخصص للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات قناة النهار 07 ديسمبر "يحي طبّيش :" المعجبون مهووسين بيّا يزّدمولي للدّار قناة النهار 23 ديسمبر "مومن آيت قاسي ينتفض.. "كي ما تكونش الجزائر في المونديال ابكي دماً قناة النهار 09 ديسمبر الخوف من الإختـ ـطاف والإعتـ ـداء يجبر الأولياء على مرافقة أولادهم إلى المدرسة قناة النهار 07 ديسمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية.. سنة 2023 ستعرف تعزيز ما تم تحقيقه من إنجازات قناة النهار 24 ديسمبر