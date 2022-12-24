قناة النهار نصر الدين قمريش: وزير الشباب والرياضة يحاول توجيه الأموال الموجهة للأندية نحو التطوير بقلم النهار أونلاين نشر في 24 ديسمبر 2022 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 35 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/W4wJ5 اقرأ أيضا صحة: بسبب كثرة الطلب .. المضادات الحيوية تشهد ضغطا لدى الصيدليات قناة النهار 17 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: ماقام به إيتو تصرف وحشي وعدواني ليس له مبرر قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: من المجحف أن تملك لاعب ككريستيانو رونالدو ولا تدخله في المباريات قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: الشيخ النوي يفضـ.ـح المقاولين الذين يكسرون الاسعار تكاليف الإنجاز.. شاهد قناة النهار 20 ديسمبر صريح جدا: السعي لإرضاء الآخرين.. هذه هي عواقبه في حياة الجزائريين ! قناة النهار 24 ديسمبر تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر toutes options :عودة نشاط أسواق السيارات المستعملة مع إنخفاض محسوس في الأسعار قناة النهار 24 ديسمبر سكيكدة : عودة ظاهرة سرقة المواشي بالجهة الغربية من الولاية قناة النهار 07 ديسمبر أجواء ربيعية على هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر أدوية "الكابة" تحت مجهر الرقابة ومواجهة شبكات التـ.ـهريب قناة النهار 07 ديسمبر