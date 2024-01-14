نصر الله: أوقفوا العدوان على غزّة قبل كل شيء.. وبعد ذلك لكلّ حادث حديث

أكّد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأحد، أنّ غزة تقاوم منذ 100 يوم، وهي صامدة بشعبها بصورة أسطورية ولم يشهد التاريخ لها مثيلاً.

وأشار ذات المتحدث، إلى أنّ المقاومة الفلسطينية بـكل فصائلها وعناوينها المختلفة تقاتل على مدار الساعة ببطولة قلّ نظيرها.

وجاءت كلمة نصر الله، في ذكرى مرور أسبوع على استشهاد القائد وسام حسن طويل.

وأوضح هذا الأخير أيضاً أنّ الاحتلال الصهيوني، فشل في تحقيق الأهداف المعلَنة وشبه المعلَنة والضمنيّة، باعتراف الصهاينة وإجماعهم”.

وبشأن هذه الخسائر، أكد الأمين العام لحزب الله أنّها تتراكم في جبهات غزة والضفة ولبنان، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية وكلفة النازحين.

كما كشف على أنّ الخسائر الصهيونية تزيد من إرباك الاحتلال، مُذكّراً بأنّ آخرها كان ما كشفته وسائل إعلام عبرية بشأن وجود 4000 معوّق في صفوف جيشه خلال 100 يوم، وهو عدد قد يرتفع ويصل إلى 30 ألفاً.

وشدد حسن نصر الله، على انه من يجب أن يخشى ويخاف من الحرب هو الكيان وشعبه ومستوطنوه وليس لبنان. مشيرا الى انهم جاهزون للحرب منذ 99 يومًا ولا نخافها وسنقاتل بلا أسقف وبلا حدود.

كما اكد ذات المتحدث، ان جبهة لبنان وجدت من أجل دعم وإسناد غزّة ووقف العدوان عليها؛ وحين يقف العدوان عندئذ لكل حادث حديث. مشيرا الى ان أمن البحر الأحمر وهدوء الجبهة مع لبنان والوضع في العراق مرهونٌ بوقف العدوان على غزّة.