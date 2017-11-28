نصر الله رئيسا لهندوراس

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نصر الله رئيسا لهندوراس
بقلم ياسين هني

حصل المرشح أصل لبناني، سلفادور نصر الله، نتائج الانتخابات الرئاسية في هندوراس بحصوله على 45.17% من الأصوات، وفق النتائج الأولية.

وتقدم المرشح اللبناني سلفادور نصرالله على الرئيس المنتهية ولايته أورلاندو إيرنانديز الذي حصل على 40.21% من الأصوات.

وذلك بعد انتظار طويل أثار حالة من الارتباك، وبعد أن أعلن المتنافسان فوزهما.

يذكر أن نصرالله هو إعلامي وسياسي، يخوض الانتخابات في الهندوراس للمرة الثانية.

بعدما كان الحظ لم يحالفه بالوصول إلى سدة الرئاسة في الانتخابات السابقة التي جرت في البلاد عام 2013.

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