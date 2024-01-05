نصر الله: قتل العاروري لن يكون قطعا بلا رد وعقاب والقرار في يد الميدان

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الجمعة، أن قتل الشيخ صالح العاروري وإخوانه في الضاحية الجنوبية لن يكون قطعا بلا رد وعقاب والقرار في يد الميدان.

واضاف ذات المتحدث، أنه إذا سكتوا على قتل العاروري فسيصبح لبنان مكشوفاً والرد آت لا محالة.

وقال نصر الله، في كلمة متلفزة،اليوم الجمعة، للمرة الثانية خلال أيام، أن حزب الله لا يمكن أن يصمت على اغتيال صالح العاروري معتبره خرق كبير وخطير.

وصرح هذا الأخير، أن المعركة التي تجري في جنوب لبنان ثبّتت موازين الردع، والآن هم أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من الأراضي اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودهم وأجوائهم.