نصر حسين داي واتحاد بلعباس يتعرفان على منافسيهما في كأس الكاف

تعرف كل من ناديي نصر حسين داي، واتحاد بلعباس، اليوم الجمعة، على منافسيهما في من منافسة كأس الكاف، لموسم 2018-2019.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي “كاف”، عن مواجهة عن مواجهة نادي نصر حسين داي، لنادي الشياطين السود، من الكونغو.

وستلعب النصرية مباراة الذهاب أمام الشياطين السود، بالجزائر، على أن تلعب مباراة العودة بين الفريقين في الكونغو.

وفيما يخص نادي اتحاد بلعباس، الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة، فسيواجه نادي ليبيريا شيب، من ليبيريا.

وسيستظيف اتحاد بلعباس، بملعبه، نادي ليبيريا شيب، في مباراة الذهاب، على أن يتنقل إلى ليبيريا، في مباراة العودة.