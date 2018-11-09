عاجل

نصر حسين داي واتحاد بلعباس يتعرفان على منافسيهما في كأس الكاف

الرياضة
  • -
  • 0
نصر حسين داي واتحاد بلعباس يتعرفان على منافسيهما في كأس الكاف
بقلم كريم.تيغرمت

تعرف كل من ناديي نصر حسين داي، واتحاد بلعباس، اليوم الجمعة، على منافسيهما في من منافسة كأس الكاف، لموسم 2018-2019.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الإفريقي “كاف”، عن مواجهة عن مواجهة نادي نصر حسين داي، لنادي الشياطين السود، من الكونغو.

وستلعب النصرية مباراة الذهاب أمام الشياطين السود، بالجزائر، على أن تلعب مباراة العودة بين الفريقين في الكونغو.

وفيما يخص نادي اتحاد بلعباس، الممثل الثاني للجزائر في هذه المنافسة، فسيواجه نادي ليبيريا شيب، من ليبيريا.

وسيستظيف اتحاد بلعباس، بملعبه، نادي ليبيريا شيب، في مباراة الذهاب، على أن يتنقل إلى ليبيريا، في مباراة العودة.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com