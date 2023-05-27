نصر حسين داي يرسم بقاءه في القسم الثاني

نجح فريق نصر حسين داي، أمس الجمعة، في ضمان بقائه في حظيرة القسم الثاني هواة، بعد فوزه العريض على مستقبل واد سلي.

وفاز النصرية بنتيجة أربعة أهداف، مقابل هدفين، على حساب ضيفه مستقبل واد سلي، ضمن الجولة الـ29 وما قبل الأخيرة.

كما مكّن هذا الفوز، فريق نصر حسين داي، من رفع رصيده إلى النقطة الـ53، والتي وضعتهم في المركز التاسع من ترتيب البطولة.

وقبل الجولة الأخيرة من نهاية الموسم الجاري، يتواجد فريق نصر حسين داي، على بعد خمس نقاط عن آخر المهددين بالسقوط، فريق مولودية سعيدة.