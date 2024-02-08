نصر حسين داي يستقدم الثنائي بالح وبن عياش   

أعلنت إدارة نصر حسين داي، اليوم الخميس، عن ضم الثنائي حسين بالح و بن عياش إلى الفريق في مرحلة الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

وانضم الثنائي إلى الفريق بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين في وقت سابق أبرزهم جرار الذي يعتبر أحد أفضل العناصر.

كما تعاقدت إدارة النصرية مع المدرب محمد لاسات، في انتظار الإعلان عن الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

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