نصر حسين داي يسجل أربع إصابات بكورونا وسط لاعبي الفريق

كشفت تحاليل فيروس كورونا، التي خضع لها لاعبو فريق نصر حسين داي عن ايجابية التحاليل بالنسبة أربعة لاعبين.

وصرح مدرب الفريق نذير لكناوي في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “بعد الحصة التدريبية التي أجريناها أمس الأربعاء، خضع اللاعبون لفحص “PCR”، والذي كشفت عن أربعة حالات ايجابية وسط اللاعبين”.

وأضاف مدرب النصرية: “اللاعبين الذين جاءت تحاليلهم ايجابية، لم تظهر عليهم أي أعراض تثبت إصابتهم بالفيروس”.

وتابع نذير لكناوي: “هذا الأمر لن يؤثر على فريقنا لا من الناحية المعنوية، ولا من ناحية تركيبة الفريق، لأننا نملك مجموعة متكاملة”.